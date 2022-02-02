Подвид «омикрон»-штамма коронавируса выявили в 44 регионах России

Подвид «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 выявили в 44 регионах России. Об этом в беседе с агентством «Интерфакс» рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, это не является неожиданностью с точки зрения эволюции вирусов. Хафизов подчеркнул, что первый в мире образец линии BA.2 был обнаружен 17 ноября 2021 года в ЮАР и к настоящему времени он зарегистрирован в более чем 50 странах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в России заявила, что в нескольких регионах России выявили подвид «омикрон»-штамма ВА.2. По ее словам, линия ВА.2 была зафиксирована в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан.

В России за последние сутки выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 13% новых заражений не имели клинических проявлений болезни.