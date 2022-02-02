Врачи перечислили симптомы «омикрона», появляющиеся сразу после контакта с зараженным

Группа врачей из США, Великобритании и ЮАР перечислила самые ранние симптомы «омикрон»-штамма коронавируса. Результаты исследований опубликовало издание Express.

Специалисты рассказали, что першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле могут появиться уже через два дня после контакта с зараженным. В число первых неприятных ощущений врачи также включили и головную боль.

По словам специалистов, иногда признаки коронавируса дают о себе знать позже — до 14 дней после заражения. Врачи рекомендовали в случае обнаружения перечисленных изменений в организме самоизолироваться на десять дней и пройти тест на наличие COVID-19.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что животные и ВИЧ-положительные люди могут стать ключевыми источниками новых штаммов COVID-19.