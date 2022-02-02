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Двойник Майкла Джексона удивляет людей схожестью с певцом

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fabioj777/Instagram

Житель Англии так похож на Майкла Джексона, что люди думают, что британец делал пластические операции, пишет Daily Mail. Это обижает мужчину, который, по собственным словам, с самого детства растет копией короля поп-музыки.

28-летний Фабио Джексон рассказал, что каждый день люди принимают его за покойного певца из-за сильного сходства. Однако эти сравнения не всегда нравятся мужчине, так как незнакомцы подозревают британца в пластических операциях.

Сам Фабио утверждает, что не обращался к хирургам, а его схожесть с Джексоном — подарок природы.

«Меня начали сравнивать с Майклом в старшей школе, потом в университете. Из-за этого надо мной издевались, было сложно», — рассказал он.

Зато такая внешность принесла Фабио популярность. Он активно развивает соцсети, публикуя фотографии и видео с танцами.

«Это не ты похож на Майкла Джексона, а он на тебя», — пишут его подписчики в комментариях.

Британец также рассказал, что особо не следил за творчеством музыканта, но считает его легендарной личностью.

«Майкл был для меня как учитель. Я не самый большой его поклонник, но ценю этого человека и то, как он пытался так много сделать для мира», — поделился Фабио.

Ранее в США двойник Майкла Джексона устроил драку на глазах у фанатов.

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