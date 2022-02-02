Движение «Колумбайн» признано террористическим на территории России

Верховный суд Российской Федерации 2 февраля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании движения «Колумбайн» террористическим на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение «Колумбайн» террористическим», — огласил судья.

Рассмотрение административного иска проходило в закрытом режиме.

Теперь размещение в сети призывов к акциям по типу «Колумбайна» или их репост будут рассматриваться правоохранительными органами России как подготовка террористических актов. Под действие статьи о пропаганде терроризма попадут также публичные высказывания, оправдывающие массовые убийства, уточняет ТАСС.

Государственная дума в 2018 году приняла закон о мерах по борьбе с создателями так называемых колумбайн-сообществ. На основании этого закона Роскомнадзор организовал работу по блокировке запрещенной информации. В 2020–2021 годах в реестр запрещенной информации по теме «Колумбайна» были добавлены более 750 ссылок.