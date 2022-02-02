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Мясников развенчал популярный миф о витамине C

Доктор Мясников: употреблять витамин C необязательно при заболевании простудой и гриппом

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» высказался о необходимости дополнительно принимать витамин C при простуде и гриппе.

По его словам, некоторые ученые считают, что употребление данного витамина для профилактики не спасает от болезни. При этом есть и другие работы исследователей, в которых говорится, что большие дозы витамина C могут сократить время простуды, указал медик.

«Можно ли дополнительно? Я бы сказал — можно, потому что, в общем-то, если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше», — отметил специалист.

Он также утверждает, что принимать витамин С при простуде необязательно.

Ранее Мясников заявил, что для самостоятельного укрепления иммунитета в борьбе с COVID-19 могут подойти орехи.

До этого он выразил мнение, что большое количество граждан России так или иначе переболеет «омикрон»-штаммом коронавируса. Медик отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. В случае заражения он посоветовал не сбивать температуру.

Также доктор утверждал, что в условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без крайней необходимости.

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