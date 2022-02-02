Уголовное дело возбуждено после затопления судна в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления краболовного судна в Приморском крае, сообщил РИА «Новости» представитель Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, судно затонуло у причала №6 после начавшегося крена и потери остойчивости. В настоящее время краболов пытаются поднять на поверхность. На место происшествия направилась следственная группа.

Инцидент произошел у причала порта Зарубино, когда судно следовало с рейсового задания. В результате погиб старший механик судна Игорь Сомин, а капитан Евгений Омельченко был госпитализирован с переохлаждением. По факту случившегося Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности мореплавания.

Всего с судна были эвакуированы 14 членов экипажа. Разлива топлива из-за затопления не произошло.