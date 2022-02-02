В Совфеде рекомендовали в первую очередь переводить на удаленку работающих родителей

Работодателям в первую очередь следует переводить на удаленный режим работы родителей, которые работают. Такую рекомендацию дала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, сообщает ТАСС.

«Думаю, что в первую очередь работодателям стоит переводить на удаленку одного из родителей, у которого ребенок, посещающий детский сад или начальную школу, оказался дома из-за того, что группа закрылась по причине выявленного больного COVID-19», — заявила сенатор.

Она отметила, что это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребенка, и осуществлять работу дистанционно.

Накануне Минтруд России рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников «в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19». В ведомстве заявили, что соответствующий документ был утвержден на заседании РТК 28 января.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что перевод всех российских школ на дистанционный режим работы из-за коронавируса не планируется.