Диетолог объяснила, как правильно пить кофе

Кофе следует пить во время завтрака или между перекусами, запивая стаканом воды. Такой совет дала диетолог Антонина Саволюк в разговоре с РИА «Новости».

«Кофе сильно обезвоживает и немного «окисляет» кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что от употребления напитка необходимо отказаться при наличии противопоказаний — риске остеопороза, гипертонии или наличии кокков в организме.

«Не рекомендуется пить крепкий кофе людям с диагностированным гастритом, язвенной болезнью. Остальные могут пить кофе по желанию. Если хочется, в качестве десерта к напитку можно съесть легкие сладости: сухофрукты, пару фиников или дольку шоколада», — сказала Саволюк.

Пить кофе во время еды, по ее словам, можно, особенно, если он приготовлен из натурального продукта.

«Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием», — пояснила диетолог, добавляя, что в напиток лучше не добавлять молоко или сливки, потому что так теряется его польза.

Сервис доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс.Лавка» выяснил, что спрос на покупку кофе в интернете заметно возрос с весны 2020 года. Однако в 2021-м он увеличился в более чем два раза по сравнению с 2020-м. Лидером по продажам по-прежнему остается кофе в капсулах, который на протяжении последних двух лет активнее всего заказывают россияне.