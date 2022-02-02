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Врач назвал симптомы «стелс-омикрона»

Инфекционист Поздняков назвал потерю обоняния и кашель симптомами «стелс-омикрона»

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков назвал основные симптомы нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса BA.2, передает РИА «Новости».

«Симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет — иммунизирован человек или нет», — сказал специалист.

Андрей Поздняков также заявлял, что первые симптомы заражения штаммом «омикрон» — заложенность носа и обильный насморк. Также около 80% пациентов с «омикроном» жалуются на боль в горле, указал он.

Ранее исследователи из Дании определили, что подвид «омикрон»-штамма BA.2 является еще более заразным, чем его предшественник. BA.2 или «стелс-омикрон» был обнаружен в Алжире в январе.

До этого врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов перечислил характерные симптомы коронавируса, которых нет при «омикроне». По его словам, для пациентов, заразившихся новым штаммом, не характерно затрудненное дыхание и потеря обоняния, которая раньше считалась чуть ли не главным признаком COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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