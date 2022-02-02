В Совфеде предложили отзывать гражданство за незаконное производство алкоголя

Российские сенаторы планируют ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ» внести поправки, предусматривающие отзыв российского гражданства у лиц, участвовавших в незаконном производстве и обороте алкоголя. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Мы хотим добавить [в перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства], незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — пояснил Рябухин.

Меры предлагается применять к лицам, ранее получившим российское гражданство. Второе чтение законопроекта должно пройти в феврале.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил вынести магазины, торгующие алкогольными напитками, за границы городов. Хамзаев подчеркнул, что спиртное — катализатор многих социальных проблем. Алкоголь повышает смертность, снижает рождаемость и ухудшает генофонд, объяснил он.

До этого сообщалось, что в Государственную думу на рассмотрение внесут законопроект об ужесточении ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции — по проекту, если употребление этого алкоголя повлекло смерть, производитель может быть лишен свободы на срок до 15 лет.