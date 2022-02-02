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Жители России стали больше пить водки

Уровень потребления водки в России по итогам прошлого года вырос до 5 л на человека

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Depositphotos

Потребление водки на душу населения в России по итогам прошлого года выросло на 2% — до 5 литров на человека. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

В ходе исследования использовались данные о легальных продажах из системы государственного учета ЕГАИС и численности населения России по итогам 2020 года. Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз пояснил, что за последние четыре года продажи горячительного напитка либо не меняются, либо растут.

При этом по оценке президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, на контрафактный оборот крепких напитков приходится порядка 30% рынка.

В Росалкогольрегулировании сообщили, что объем реализации всей алкогольной продукции по итогам 2021 года в стране вырос на 0,7%.

26 января Министерство финансов РФ выпустило приказ о повышении минимальной розничной цены на крепкий алкоголь. Согласно документу, минимальная розничная цена на водку выросла на 7,4% (с 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра), на коньяк — на 7,6% (с 446 до 480 рублей), а на бренди — с 324 рублей до 348 рублей.

Приказ вступает в силу спустя десять дней с момента опубликования. Решение направлено на борьбу с теневым производством.

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