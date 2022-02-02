Россиянам рассказали о новом способе кражи данных хакерами

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Хакеры начали создавать фейковые точки сетей Wi-Fi для кражи банковских данных, сообщил «Газете.Ru» директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. По его словам, киберпреступники используют поддельные точки доступа, маскируясь под легальные, которые ассоциируются с местом подключения – кинотеатром, магазином или кафе.

«Для преступников такие точки Wi-Fi выступают «кладезем информации», — объяснил эксперт.

Названия точек чаще всего предсказуемые: MosMetro_Free, Beeline_Free_Wi-Fi, Home, DOM.RU, re:Store Demo, Hotell и тому подобное. Когда пользователь подключается к легальной точке с таким названием в первый раз, то система его устройства это запоминает, а при обнаружении такой же пытается автоматически подключиться, часто не уведомляя пользователя. В итоге киберпреступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов: почта, учетные записи Apple, Google, банковские приложения, данные платежных карт. Также возможно переключение на фишинговые сайты.

«Число бесплатных Wi-Fi-сетей растет в разы ежегодно, при этом зачастую для подключения к ним пользователю не нужно вводить пароль и проходить авторизацию. К сожалению, такое подключение может обернуться <…> случайной или незаметной загрузкой программ-шпионов, а также утечкой конфиденциальной информации», — заявил Кувиков.

Ранее сообщалось, что киберпреступники научились следить за владельцами ПК при помощи видеокарт.

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