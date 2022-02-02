В ВОЗ рассказали, как долго волна «омикрона» продержится в России

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что волна заражений «омикрон»-штаммом будет мощной, но короткой. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«РФ — это одна из стран, где «омикрон» сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо соблюдать условия для стабилизации пандемии. Во-первых, это вакцинация и ревакцинация, во-вторых — ношение масок. Еще одно условие — проветривание классов в школах и повышение властями уровня доступности лечения.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения Мария Ван Керкхове ‎заявила, что государствам еще рано снимать все ограничения по сдерживанию COVID-19.

Она отметила, что принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.