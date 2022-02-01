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Кадыров призвал вернуть членов семьи экс-судьи Янгулбаева в Россию

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию из-за рубежа членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре скандала после задержания супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева чеченскими силовиками. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Кадыров во время прямого эфира в Instagram обратился к государствам, которые «приютили» Янгулбаевых.

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть (их) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — заявил глава Чечни.

Он отметил, что чеченский народ воспринимает высказывания представителей семьи болезненно.

Ранее в Чечне возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Ибрагима Янгулбаева — сына экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики силой увезли на допрос.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники чеченской полиции, ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи.

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