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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Канада призвала граждан покинуть Украину из-за возможного вторжения России

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Global Look Press

Канадское внешнеполитическое ведомство обновило туристические рекомендации для своих граждан, призвав покинуть Украину и не ездить туда из-за риска вооруженного конфликта страны с Россией.

Канадские власти отметили, что в случае нахождения на территории Украины, необходимо покинуть ее посредством коммерческих рейсов, «пока они еще доступны». По их данным, с ноября 2021 года Россия «наращивала военный потенциал» на российско-украинской границе, и угроза резко увеличилась.

«Российские военные действия на Украине могут нарушить работу транспортных маршрутов и различных услуг по всей стране. Полеты могут быть прерваны или сразу же отменены, что станет причиной переноса вылетов. Их количество также может снизиться, что затруднит вам выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям тоже может быть прерван в любое время», — говорится в сообщении.

Чиновники подчеркнули, что «вторжение» способно повлиять на работу дипломатических представительств Канады и оказание консульских услуг, из-за чего «не стоит надеяться на помощь правительства в содействии по выезду из страны».

Также власти Канады дали ряд рекомендаций на случай, если граждане, находящиеся на Украине, не последуют их советам. В частности, они порекомендовали следить за наиболее достоверными источниками новостей, пересмотреть вопросы своей безопасности, быть готовыми укрыться в надежном месте, оставаться на связи с родными и зарегистрироваться в специальном реестре для канадцев за рубежом.

Ранее в Словакии информационное агентство ТАСП распространило рекомендацию внешнеполитического ведомства страны, призвавшего граждан повременить с поездками на Украину на фоне наблюдающейся там напряженности.

До этого посольство США повторно призвало соотечественников покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда. Американцам рекомендовали покидать Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Также департамент призвал всех граждан США на Украине заполнить онлайн-форму, чтобы дипломаты могли связаться с ними.

В Москве утверждения о «вторжении» неоднократно отвергали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал СМИ не нагнетать ситуацию, так как из-за таких сообщений на Украине «люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».

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