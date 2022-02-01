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В России готовят четыре платформы для быстрого создания вакцин

Голикова: в РФ подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций

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Anton Vaganov/Reuters

В 2022 году в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций. Об этом заявили вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА «Новости».

Помимо этого, она отметила, что продолжится работа по изучению опасных инфекций в других странах мира.

«Расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», — сказала вице-премьер на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.

По словам Голиковой, к 2024 году 80% населения России смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов, также планируется внедрить экспресс-тесты на 43 инфекции, тем самым ускорив оказание помощи.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится еще некоторое время, пик заболеваемости наступит к середине февраля. В этот период показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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