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Суд арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры в Чертаново

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Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила ТАСС, что Чертановский суд принял решение об аресте 42-летнего Сергея Германова, подозреваемого в поджоге квартиры в районе Чертаново.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 марта в отношении Германова С. Е., который подозревается в покушении на убийство двух и более лиц», — отметили в ведомстве.

Ранее Германов признался, что принес личные вещи бывшей сожительнице, поджег их и ушел.

Пожар, случившийся 29 января, широко освещался в СМИ. На видео попало спасение девушки Ирины, которой помогли перелезть из окна горящей квартиры на девятом этаже в окно этажом ниже.

Впоследствии участвовавший в спасении девушки студент Адель Ахметзянов — друг Ирины — рассказал «Газете.Ru» подробности произошедшего.

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