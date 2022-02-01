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В Белоруссии будут диагностировать COVID-19 без ПЦР-теста

Минздрав Белоруссии разрешил постановку диагноза COVID-19 без ПЦР-теста

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Врачи смогут подтверждать диагноз коронавирус без ПЦР-теста в Белоруссии, достаточно будет клинических или рентген-томографических данных. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

Поясняется, что выявить заражение COVID-19 получится без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе.

«Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ № 108 подписан в Министерстве здравоохранения 31 января 2022 года. Согласно дозорным исследованиям белорусских эпидемиологов, сейчас превалирует вирус SARS-CoV-2.», — пояснили в Минздраве.

«Результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет», — подчеркнули в министерстве.

В Белоруссии решили отказаться от экспресс-тестирования, чтобы снизить риски заражения острыми респираторными инфекциями при визите в поликлиники.

В конце декабря в Белоруссии впервые зафиксирован штамм «омикрон».

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Коронавирус 2019-nCoV
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