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Пропавшая под Новгородом годовалая девочка найдена мертвой

Волонтеры сообщили об обнаружении тела исчезнувшей годовалой девочки под Новгородом

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Волонтеры рассказали, что было найдено тело девочки 2020 года рождения, которую искали в Новгородской области. Об этом заявили активисты поисково-спасательного отряда (ПСО) «Феникс» на странице «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — уточняется в публикации ПСО.

В настоящий момент причина смерти ребенка неизвестна. Подробности гибели и обстоятельства пропажи годовалой девочки из города Холм не приводятся.

Ребенка искали с 25 января. Мать ребенка уточняла, что оставила его дома на кровати, а сама ушла в построенную на садовом участке баню. Дверь не была закрыта на замок.

Позднее стало известно, что пропавшая девочка воспитывалась в многодетной семье, стоявшей на учете в органах опеки. Она была восьмым ребенком 34-летней Кристины Б.

В ночь, когда пропал ребенок, в доме также находился сожитель женщины, 22-летний Спартак Б. Вскоре суд в Новгороде арестовал мать пропавшей девочки до 24 марта. Заведено уголовное дело по признакам прeступления, предусмотреннoго п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийствo малолетнего»).

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