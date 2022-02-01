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На Украине студент подготовил к продаже личные данные 20 млн человек

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Киберполиция Украины разоблачила в Киеве 19-летнего студента, который через бот продавал конфиденциальную, коммерческую и другую информацию с ограниченным доступом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным киберполиции, молодой человек создал бот в мессенджере для продажи этих баз данных. Доступ к боту стоил $1 в день или $4 за 20 попыток поиска данных по конкретным лицам. Оплату фигурант получал в криптовалюте.

Во время поиска стало известно, что в распоряжении подозреваемого находилась информация порядка 20 млн человек — это около половины населения Украины. Граждане каких государств были в базах нарушителя, не уточняется.

Базы данных, которые были скомпрометированы в период с 2014 по 2019 год, содержали даты рождения, фамилии, имена и отчества граждан, серии и номера паспортов, индивидуальные налоговые номера налогоплательщиков и номера телефонов, фото. Правоохранители изъяли эти базы данных и заблокировали аккаунт, где их продавали.

Ранее стало известно, какие угрозы поджидают владельцев смарт-часов.

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