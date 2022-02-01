Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Чукотке будут судить ученика, угрожавшего массовыми убийствами в школьном... 08:02
Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 07:53
Одобрено финансирование модернизации ЖКХ из средств ФНБ 07:51
Белорусским спортсменам ужесточили правила общения с прессой на Олимпиаде-2022 07:43
США могут согласовать санкции против России на этой неделе 07:37
«Ъ»: Генпрокуратура предложит аннулировать ошибочные штрафы с камер... 07:35
В Хабаровском крае нашли убитого краснокнижного амурского тигра 07:34
Журналист рассказал, чем тренер «Краснодара» Фарке впечатлил Гвардиолу 07:26
Украина попросила информацию об отводе российский войск с границы 07:19
В Амурской области мужчина выследил любовника подруги, а затем попытался убить обоих 07:17

Названы главные симптомы нового подтипа штамма «омикрон»

Daily Express: главными симптомами «стелс-омикрона» стали температура и надрывный кашель

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании указало, что симптомы подтипа BA.2 «омикрон»-штамма коронавируса, который также известен под названием «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. Об пишет британская газета Express.

Тем не менее агентство уже выпустило список основных отличительных черт «стелс-омикрона». К ним были отнесены высокая температура, надрывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Отмечается, что более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

Ранее были перечислены необычные симптомы «омикрона», остающиеся после выздоровления. Подчеркивалось, что такой вариант может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. При этом существуют два необычных признака, которые могут сохраниться после выздоровления — это боль в спине и головокружение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть