Названы главные симптомы нового подтипа штамма «омикрон»

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании указало, что симптомы подтипа BA.2 «омикрон»-штамма коронавируса, который также известен под названием «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. Об пишет британская газета Express.

Тем не менее агентство уже выпустило список основных отличительных черт «стелс-омикрона». К ним были отнесены высокая температура, надрывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Отмечается, что более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

Ранее были перечислены необычные симптомы «омикрона», остающиеся после выздоровления. Подчеркивалось, что такой вариант может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. При этом существуют два необычных признака, которые могут сохраниться после выздоровления — это боль в спине и головокружение.