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Индекс человеческого достоинства внедрят в Узбекистане

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Рамиз Бахтияров/РИА «Новости»

В столице Узбекистана Ташкенте внедрят индекс человеческого достоинства. Как пишет издание gazeta.uz, это станет аналогом мирового индекса человеческого развития. Индекс примечателен тем, что созвучен выдвинутой главой нашего государства идее «Во имя чести и достоинства человека», заявили в пресс-службе правительства.

Аналитический центр хокимията (властей) будет анализировать проблемы жителей. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил проработать вопрос со специалистами.

Глава государства 31 января заслушал доклады о проектах, которые будут реализованы в Ташкенте.

Среди прочих проектов было подготовлено предложение о внедрении в Ташкенте индекса человеческого достоинства.

Среди ряда отобранных районов пройдет опрос населения по 56 вопросам. Таким образом будет определено, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем нуждаются жители.

Ранее сообщалось, что в России Якутия занимает первое место в ДФО по развитию человеческого капитала. В регионе, как сообщает пресс-служба местного правительства, сохраняется естественный прирост населения на фоне убыли по стране.

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