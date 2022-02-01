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Инфекционист Тимаков объяснил, почему при «омикроне» ПЦР-тест может быть отрицательным

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik объяснил, почему признаки заражения штаммом коронавируса «омикрон» не всегда сопровождаются положительным ПЦР-тестом.

По его словам, если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала.

«Омикрон»-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих», – пояснил врач.

Тимаков отметил, что пациент с отрицательным ПЦР-тестом все равно заразен для окружающих, если у него есть признаки заболевания коронавирусом. Инфекционист советует таким людям сократить контакты с окружающими.

Он добавил, что в случае заражения «омикрон»-штаммом наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода, а продолжительность соблюдений мер безопасности зависит и от тяжести COVID-19, и от особенностей того варианта коронавирусной инфекции, который вызвал заболевание.

Математики Центра интеллектуальной логистики СПбГУ рассчитали количество зараженных COVID-19 на середину февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем СПбГУ Виктор Захаров.

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