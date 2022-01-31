В Британии перечислили необычные симптомы «омикрона», остающиеся после выздоровления

Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы штамма коронавируса «омикрон», основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.

В публикации подчеркивается, что этот вариант может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. При этом существуют два необычных признака, которые могут сохраниться после выздоровления — это боль в спине и головокружение.

Врач Энн Мэри подчеркивает, что боль в пояснице проявляется у людей с «омикроном» значительно чаще и приносит им больше страданий, чем у заразившихся «дельтой». Она отметила, что новый вариант также сопровождается сильной болью в мышцах.

Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что насморк при «омикрон»-штамме коронавируса опасен для здоровья головного мозга.

По мнению врача, многие недооценивают серьезность затянувшегося насморка, который часто бывает при заражении «омикроном». Опасность этого симптома связана с длительным воспалением слизистой оболочки носа и нарушением снабжения крови кислородом.