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Специалист рассказал, какие нужно сдать анализы для исключения «длинного» COVID-19

Эксперт Ломоносов: предотвратить «длинный» COVID-19 можно вовремя сдав три анализа крови

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Manish Rajput/Global Look Press/Keystone Press Agency

Переболевшим коронавирусом людям следует сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер. Это поможет исключить риск дальнейшего развития болезни. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов.

Он подчеркнул, что если анализы покажут отклонение от нормы, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Ломоносов добавил, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально и о последствиях «омикрон»-штамма пока нет достаточных данных как в стране, так и во всем мире.

Специалист также рассказал, что при наличии плохого самочувствия можно сдать контрольный ПЦР-тест. При так называемом «длинном ковиде» вирус может выделяться в течение месяца, а в отдельных случаях три.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в стране госпитализировали 9090 человек с COVID-19, выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом, скончались 621.

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Коронавирус 2019-nCoV
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