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Подруга убитой «Мисс Кузбасс-2010» рассказала об отношениях погибшей с мужем

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triumfmodels.ru

Подруга Ксении Сапожковой, «Мисс Кузбасс-2010», описала отношения погибшей с мужем, которого подозревают в ее убийстве. Об этом сообщает газета «Известия».

«Я не могла поверить, потому что у них такая сильная любовь была, судя по Instagram. Она ему читала стихи и все в таком роде. Я бы никогда не подумала, что такое произойдет», — рассказала Дарья.

Девушка уточнила, что последний раз они с подругой виделись летом 2020 года, когда Сапожкова вместе с мужем приезжала в Санкт-Петербург. После этого они контактировали в социальных сетях. 3 сентября прошлого года Дарья поздравила ее с днем рождения в Instagram, но та не ответила, и это показалось ей странным.

«Месяц, два, три прошло, думаю, странно. Просто она такой человек, она всегда ответит. Потом начала появляться информация, что она пропала. А вчера мне сообщили, что ее убили», — резюмировала она.

В убийстве модели подозревают мужа Сапожковой, замначальника отдела московского метро Александра Попова. Мужчина был арестован. 11 января он заявил в полицию о пропаже супруги. По его словам, она улетела в Дубай, а после перестала выходить на связь.

Однако позже, когда выяснилось, что женщина не пересекала границу, Попов сознался, что убил супругу, расчленил ее тело и выбросил останки в реку Десну. Однако водолазы ничего не нашли на указанном им месте, после чего мужчина стал отрицать вину и отказался свидетельствовать против себя.

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