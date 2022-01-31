Сослуживец рассказал, что между контрактником и застреленным им срочником были хорошие отношения

Бывший сослуживец убитого в воинской части ПВО срочника Владимир в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что старший прапорщик Магомед Олигов хорошо относился к солдатам и не перегибал.

«Магомед Олигов всегда хорошо относился, всегда позитивный был со всеми, часто шутил. Подкалывал как-то солдат, но не перегибал. К Волкову он относился хорошо, когда я еще с ним служил. К имуществу он строго относился, мог за испорченное или утерянное имущество отругать, допустим. Как старшина он был ответственным, всегда был готов помочь кому то, какие-то вопросы срочников решить. Нашему подразделению помогал во время тревог. И за свой счет то мороженое купит, то печенье на всех и раздаст на ужин или обед. Офицеры его все уважали», — сказал он.

По словам Владимира, проблемы со слухом у Волкова начались после службы в учебной части.

«Волков после учебки как пришел не жаловался ни на что, так что нравилось служить, скорее всего. У него в учебке были стрельбища, и после этого были проблемы со слухом, из-за этого плохо слышал», — пояснил он.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили по факту гибели военнослужащего в Подмосковье. Солдат-срочник Владислав Волков, проходивший службу в воинской части ПВО в деревне Троице-Сельцо (Мытищи), погиб в комнате вооружения войсковой части. По предварительным данным, ему в голову выстрелил контрактник Магомед Олигов, грубо нарушивший правила обращения с оружием.