Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

Президент России Владимир Путин согласился с идеей создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займется созданием службы пробации — по адаптации заключенных к жизни на воле. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что предложение о создании новой должности и службы внес министр юстиций Константин Чуйченко.

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру?» — ответил на это Путин.

Чуйченко подтвердил и подчеркнул, что это будет реестровая работа, которая должна начинаться с мест лишения свободы. Потом человеку будет предоставлена возможность получать образование, социальные и медицинские услуги, им будет оказываться правовое консультирование, психологическая помощь и помощь «в налаживании социально полезных связей».

Президент одобрил идею министра юстиций фразой: «Хорошо».

Ранее Путин рекомендовал правительству рассмотреть закон об ужесточении наказаний за пытки до 1 июля 2022 года.