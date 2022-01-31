В Москве задержан организатор террористической ячейки

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы отправить в колонию Казбека Х., обвиняемого в создании в Московском регионе ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Также Казбеку Х. предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (205.1 УК РФ) и пропаганде терроризма (205.2 УК РФ).

Решением Верховного суда Российской Федерации от 7 мая 2009 года организация «Таблиги Джамаат»* признана экстремистским. Ее деятельность на территории России запрещена.

Ранее сообщалось, что военный суд в Москве приговорил восьмерых участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России) к лишению свободы на сроки от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До этого Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил гражданина одной из центральноазиатских республик бывшего СССР к 19 годам колонии строго режима за попытку взорвать этот суд в 2020 году.