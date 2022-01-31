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СК проверит видео с «подарками» для темнокожих студентов в виде бананов

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Следственный комитет начал проверку после публикации, на которой темнокожим студентам на территории одного из московских вузов дарили бананы, сообщает издание «Подъем».

По информации источника, ролик снят на территории НИУ «Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ).

На видеоролике неизвестные пристают к прохожим и раздают им бананы. Также они оскорбляют темнокожих и швыряют в них снежные комья.

Администрация учебного заведения расследует инцидент, сообщил пресс-секретарь НИУ МГСУ Алексей Куликов. Он подчеркнул, что никакого «межнационального напряжения» между студентами вуза нет.

«Многолетняя практика международного сотрудничества НИУ МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в нашем вузе», — отметил он.

Ранее «Газета.Ru» писала, что во время матча Украинской хоккейной лиги хоккеист показал жестом темнокожему сопернику, что почистил и съел банан. За этот поступок украинского хоккеиста удалили с площадки.

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