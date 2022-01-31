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Генетик объяснил, почему люди с антителами заражаются «омикроном»

Привитый «Спутником V» и Pfizer генетик Северинов заразился «омикроном»

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Российский ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов рассказал, что заразился «омикрон»-штаммом коронавируса после вакцинации «Спутником V» и Pfizer.

«Принято говорить, что омикрон переносится сравнительно легко. Хотя я был привит «Спутником V» и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Надеюсь, вниз [в легкие] не пойдет», — заявил он «Ленте.ру».

Ученый добавил, что прививался российской вакциной год назад, а зарубежной — в октябре.

По его словам, «омикрон» может пробить защиту после вакцинации или перенесенной болезни из-за того, что содержит в своем геноме несколько десятков изменений. Антитела хуже узнают S-белок «омикрона» и поэтому хуже нейтрализуют этот вариант вируса.

Более мягкое течение «омикрона» по сравнению с другими штаммами специалист связывает с тем, что люди «стали более иммунными».

Ранее иммунолог назвал сроки «глобальной стабилизации» ситуации с COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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