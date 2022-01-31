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Няня два дня скрывала смерть ребенка в Ленобласти

Стали известны подробности смерти двухлетней девочки в Ленинградской области

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Стали известны подробности гибели двухлетней девочки в квартире няни, в которой она жила по просьбе матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В прокуратуре отметили, что тело обнаружила мать, гражданка Узбекистана. Она забрала его домой и обратилась в правоохранительные органы. По предварительным данным, ребенок несколько месяцев жил с няней, уроженкой Киргизии, с согласия родительницы.

Друг семьи Хадер рассказал РЕН ТВ, что у погибшей дочери ее знакомой были синяки на спине и на шее.

«Может быть, упал ребенок у сиделки, может быть, она его била — непонятно пока», — рассказал мужчина.

Он также добавил, что медики рассказали матери, что на момент их вызова девочка уже была мертва два дня.

По словам Хадера, няню нашли в интернете и платили ей 700 рублей в день. Мать отдала ребенка на воспитание чужой женщине, так как много работала и у нее не было времени заботиться о девочке. Он отметил, няня не вызывала скорую ребенку.

30 января няня позвонила матери девочки и попросила приехать, сообщив, что ребенок плохо дышит. Когда женщина приехала, девочка уже была мертва.

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить его ход на контроль центрального аппарата ведомства.

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