В РЖД предложили пересмотреть правила перевозок смерзающихся грузов в зимний период

В РЖД предложили пересмотреть правила перевозок смерзающихся грузов зимой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального директора холдинга Алексей Шило на брифинге.

Шило сообщил, что 29 декабря 2021 года было направлено письмо в Минтранс с предложением вернуться к пересмотру правил перевозок смерзающихся грузов. РЖД предлагали использовать новые актуальных технологии.

Согласно предложению, планируется ввести ответственность грузоотправителей за подготовку грузоперевозки зимой, и обязанность грузополучателей оборудовать места специализированным оборудованием для разогрева.

Также на брифинге речь шла о современных методах борьбы со смерзаемостью.

Шило отметил, что пока грузы возятся по правилам, утвержденным в 1999 году, и их нужно менять.

Ранее РБК сообщило о рекордном числе брошенных вагонов с нефтепродуктами. К концу декабря 2021 года среднесуточное количество груженых нефтебензиновых цистерн, которые были брошены на сети РЖД, достигло 9 тыс. и продолжает расти. Это почти в 2,5 раза больше, чем в конце 2020 года.