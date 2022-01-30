Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Уткин отреагировал на победу Надаля в финале Australian Open 23:44
Политолог назвал «истинного противника и врага» России на посту президента Украины 23:44
Васильев назвал ужасным выступление сборной России в эстафете на ЧЕ... 23:31
Умер режиссер Виктор Мережко 23:25
ЕС ведет переговоры по поставкам газа с тремя странами 23:25
Игрок «МЮ» Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и побоях 23:17
Байден выдвинул талибам* условие начала обсуждения их легитимности 23:12
В Канаде предложили России «выбор» между переговорами по Украине и... 23:05
В Госдепе прокомментировали предложение ввести антироссийские санкции авансом 22:50
Посольство США отреагировало на заявление МИД Китая о саботаже Игр-2022 22:50

«Талибан»* возобновил занятия в афганских вузах

Талибы* разрешили студентам вернуться к занятиям, не упомянув студенток

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, назначенный захватившим власть в стране движением «Талибан» (организация запрещена в России), заявил, что афганские студенты в скором времени вернутся к занятиям. Об этом сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что в провинциях с жарким климатом учеба возобновится 2 февраля, с холодным — 28 февраля. Перед началом нового семестра студентам придется сдать экзамены.

Хаккани отказался отвечать на вопрос о том, продолжат ли получать высшее образование студентки.

Занятия в вузах и школах Афганистана приостановили в августе прошлого года — после прихода к власти талибов. В сентябре возобновились занятия для мальчиков из младших классов — занятия ведут исключительно мужчины. Талибы пообещали вернуть в школы и девочек, выделив для них отдельные классы.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о задержании боевика «Талибана», который застрелил 25-летнюю Зайнаб Абдуллахи. Ее семье предложено 600 тыс. афгани (около $5,7 тыс.) в качестве компенсации.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть