В Сан-Марино возобновят вакцинный туризм

Представитель Института по обеспечению социальной безопасности Франко Кавалли заявил, что Власти республики Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин, решили возобновить вакцинный туризм, предлагая иностранцам сделать бустерную дозу российским препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Сан-Марино приняло решение возобновить вакцинный туризм, таким образом иностранцы смогут сделать бустерную дозу «Спутника Лайт». В ближайшие дни будет размещена вся информация о том, как это можно сделать», — рассказал Кавалли.

Он добавил, что в Сан-Марино несмотря на то, что «Спутник» остается непризнанной вакциной в ЕС, бустер решили сделать 832 человека. По словам Кавалли, на 4 февраля в республике назначена новая дата ревакцинации, на получение прививки было подано уже несколько сотен заявок.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, предпочел привиться российским препаратом «Спутник V».

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».