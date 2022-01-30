Невеста Ассанжа заявила о планах выйти за него, пока он находится в тюрьме

Невеста Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что планирует вскоре выйти за него замуж в тюрьме, даже несмотря на то, что над ним все еще висит угроза жизни в заключении. Об этом сообщает Metro.

В публикации отмечается, что Ассанж и Моррис обручились в 2015 году, когда основатель Wikileaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

«Мы еще не назначили дату, потому что мы как бы ведем переговоры с представителями британской тюрьмы Белмарша (там Ассанж содержится с апреля 2019 года) о том, когда они разрешат провести церемонию, с каким количеством людей и так далее», — подчеркнула Моррис.

Она отметила, что в ближайшие несколько месяцев сможет точно узнать, когда можно будет провести церемонию. По мнению Моррис, это «точно должно произойти до лета».

Ранее адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали прошение об обжаловании решения Высокого суда Англии и Уэльса, который одобрил экстрадицию журналиста в США.

По ее словам, апелляцию Ассанж рассчитывает подать в Верховный суд, но по британскому законодательству перед этим, прошение журналиста должен рассмотреть Высокий суд Лондона.