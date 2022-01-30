Москвичам спрогнозировали «праздничную погоду» в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температурный фон в Москве и Подмосковье 31 января и 1 февраля будет климатически соответствовать погоде в Международный женский день 8 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату. Днем прогнозируется от 0 до -2°C °C в Москве, по области ожидается до +1°C», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, такой температурный фон на 8-10°C выше климатической нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве из-за циклона «Надя» может достичь 50 см к 1 февраля, что близко к рекордным значениям 1956 года.

Синоптик отметил, что за двое суток выпадет порядка десяти мм. осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы.

По словам Тишковца, снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели, а на смену им придет похолодание до -10°C днем и -15°C ночью. Уже к концу первой декады февраля столбик термометра поднимется до нулевой отметки.