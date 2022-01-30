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Сотрудница телеканала «Рада» рассказала о ненависти к украинскому языку

Сотрудница государственного телеканала «Рада» заявила, что ненавидит украинский язык

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Global Look Press

Сотрудница украинского государственного телеканала «Рада» заявила, что ненавидит украинский язык, а флаг Украины назвала «таким себе». Об этом сообщает 5.ua.

Националист Сергей Стерненко утверждает, что девушку зовут Полина Шишкина. Он также выразил мнение, что за налоги украинцев «команда (президента Украины Владимира) Зеленского понабирала на государственный канал кучу разных пророссийских пропагандистов», а такая позиция девушки — «не странность, а закономерность». Он также предрек, что в будущем будет много аналогичных заявлений.

Telegram-канал издания «Страна.UA» отмечает, что телеканал опроверг увольнение Шишкиной. По словам одного из источников, девушка несколько дней работала гостевым редактором, который запускал канал, но официально ее на работу никто не принимал.

Один из сотрудников телеканала предположил, что видео может быть постановочным, чтобы показать «какие они крутые борцы с «украинофобами».

Ранее в представленной в Верховной раде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о дискриминации русскоговорящих граждан Украины из-за вступления в силу закона о переводе всех печатных СМИ на украинский язык.

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