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В Ленобласти нашли тело провалившегося под лед ребенка

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ГУ МЧС по Ленобласти

В Неве нашли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад. Об этом сообщает издание 78.ru.

Тело ребенка находилось в 80 метрах ниже по течению от места, где он утонул.

Трагедия произошла во Всеволожском районе Ленинградской области 24 января. По предварительным данным Следственного комитета, 25-летняя женщина пошла на прогулку со своими семилетними племянниками-близнецами по берегу Невы. Девушка отвлеклась, когда они находились на причале. В этот момент один из мальчиков спрыгнул на непрочный лед и провалился в воду.

Telegram-канал SHOT написал, что погибший — сын миллиардера Станислава Логунова — председателя совета компании «Мегамейд», занимающейся проектированием инженерных сетей.

Следком возбудил по факту случившегося дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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