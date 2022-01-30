Студент, спасший девушку при пожаре в Чертаново, рассказал подробности инцидента

Студент Адель Ахметзянов, участвовавший в спасении девушки из горящей квартиры в столичном районе Чертаново, рассказал «Газете.Ru», как развивались события. По словам молодого человека, пожар начался около пяти часов вечера. Перед этим студенты обнаружили кем-то сломанную входную дверь в тамбуре, однако не придали этому значения.

«Примерно в 16:00 меня и Тимура позвал Алексей — хозяин квартиры, мы снимали у него две комнаты, в третьей он жил сам. Он указал на то, что были громкие звуки и нам сломали дверь при входе в тамбур. Мы не сильно обратили на это внимание, дальше пошли заниматься своими делами. В этот момент ушел Алексей. В квартире остался я, Тимур и его девушка Ирина. Далее пришел наш друг Игорь. Мы сидели, общались на кухне около десяти минут и я почувствовал запах горелых проводов, сказал об этом Игорю, затем выключился свет. Мы сразу пошли в сторону двери, кто-то из нас открыл ее и там было большое пламя», — рассказал Адель.

По словам молодого человека, огонь быстро начал распространяться и квартира моментально заполнилась дымом.

«Почему-то мы не закрыли дверь, наверное из-за шока, пламя было очень сильное. Я не думал, что огонь распространится так быстро, мне казалось, что мы сможем выйти. Я побежал в свою комнату, выбил москитную сетку и выкинул свой рюкзак с паспортом в окно. Дальше я начал засовывать ноутбук в чехол, чтобы тоже выкинуть в окно, но резко вся комната заполнилась черным дымом. Я оставил ноутбук на столе и побежал к выходу, но там уже было так много огня, что выбежать было невозможно. Тимур с Ириной попробовали это сделать, накрывшись полотенцем, но у них не получилось. Далее мы с Тимуром оказались в его комнате, а Ирина была в моей. Мы стояли у окон, чтобы дышать», — пояснил собеседник издания.

Адель объяснил, что друзья приняли решение выбираться через окно и перебрались на наружный подоконник, повиснув на нем и боясь сорваться вниз. Выбраться им помог сосед, живший в квартире ниже.

«На подоконнике мы только молились, я думал нам придется прыгать, это лучше чем остаться там и сгореть. Мы повисли на прямых руках и начали стучать ногами по окну 8-го этажа и вдруг нам открыли окно. Снизу Тимура за ноги принимал мужчина, а руками он держался за меня. Далее он и мужчина держали меня за ноги, я отпустил руки и они резко меня потянули. Мы сразу вспомнили про Ирину, она еще находилась наверху. Я понял, что планировка у нас одинаковая и побежал с Тимуром в дальнюю комнату. Мы открыли окна и начали принимать Ирину. Она боялась слезать, но Тимур говорил, что другого выхода нет. Потом мы намочили тряпки, кто-то открыл дверь, но в подъезде было много дыма, нам пришлось остаться в квартире и дожидаться пожарных. На нас капал пластик от окна и оставлял ожоги, но мы этого не чувствовали. Только позже я увидел волдыри на руках и шее. Я был уверен, что Игорь смог перебежать, но он, скорее всего, думал, что мы остались там. И когда мы уже все вышли, Тимур с Ириной пошли в скорую, я остался, чтобы поехать в полицию, так как был более менее цел. Когда я снимал пожар, рядом прошел Игорь без футболки, он шел с поднятыми вверх и согнутыми в локтях руками, у него в ожогах была спина и плечи, сильно обгорела рука. Он увидел меня и мы обрадовались, что живы», — пояснил Адель.

Студент добавил, что двое его друзей Игорь и Тимур сейчас находятся в реанимации: «У Тимура 10-20% тела в ожогах, у Игоря около 40%».

Возгорание в квартире на Дорожной улице в районе Чертаново произошло 29 января. По данным столичного управления МЧС, площадь пожара составила 50 кв. м. Пожарные спасли 12 человек, в том числе одного ребенка.

В соцсетях распространилось видео, на котором двое молодых людей, встав на подоконник окна на восьмом этаже, спасли из горящей квартиры девушку. Ими оказались студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров. Окно своей квартиры на 8-ом этаже открыл Константин Кремлин.