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В Великобритании у переболевших COVID-19 обнаружили тяжелую патологию легких

Исследование NIHR: у людей с постковидным синдромом нашли аномалии в микроструктуре легких

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Группа ученых из Великобритании выяснила, что у людей с постковидным синдромом выявляется труднодиагностируемая патология легких — у них наблюдался затрудненный перенос газов кровью. Об этом сообщается в документе исследования, который опубликован на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR.

В исследовании поучаствовали 36 добровольцев. Из них 13 человек были здоровы. Ученые отмечают, что часть из тех, кто уже переболел коронавирусом в легкой форме, жаловались на одышку даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

«С помощью магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного газа ксенона нам удалось выяснить значительное нарушение газообмена у пациентов с длительным COVID-19, которые не были госпитализированы (11 человек), в то время, как все остальные исследования прошли нормально», — говорится в документе исследования.

Ученые отметили, что в выявлении патологии не смогли помочь обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей.

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