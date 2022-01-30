Опубликовано видео того, как мать бросает дочь в вольер к медведю

Инцидент в Ташкентском зоопарке — мать сбросила трехлетнюю дочь в вольер к бурому медведю — попал на видео. Кадры опубликовало издание Life.ru.

На видео мать толкает стоящую за перилами девочку, и она летит вниз. Медведь, наблюдавший за происходящим, устремляется к ребенку. Через несколько секунд в вольер забегают работники зоопарка и отгоняют хищника.

В статье отмечается, что медведь не тронул девочку, она пострадала только от падения с пятиметровой высоты. У нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и шоковое состояние.

Ранее сообщалось, что прокуратура Узбекистана возбудила против родительницы уголовное дело о покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах. Ей грозит от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.

В зоопарке заявили, что возьмут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.