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Прокурор Москвы предложил проводить геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Прокурор Москвы Попов: изменить ситуацию с преступностью поможет геномная регистрация мигрантов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Прокурор Москвы Денис Попов заявил, что кардинально изменить ситуацию с преступностью и нарушением закона мигрантами сможет изменить только геномная регистрация всех трудовых мигрантов. Об этом сообщается на сайте издания «Российская газета».

По словам Попова, мигранты, которые уже нарушили закон в России, выдворяют на родину, где они делают паспорта с новыми именами и фамилиями, а потом возвращаются. Прокурор Москвы утверждает, что за 2021 год было выявлено 800 таких фактов.

«Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — подчеркнул Попов.

Он добавил, что на сегодняшний день не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Так, в 2021 году по данным столичной полиции только в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания на территории России.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что качество миграционного учета в России вызывает «серьезные вопросы», в результате проверок нередко выявляются нарушения в данной сфере.

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