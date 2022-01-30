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Литва хочет ввести опросник «на лояльность» для российских исполнителей

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Depositphotos

Глава минкультуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что страна намерена ввести специальный опросник для собирающихся на гастроли в балтийскую республику российских исполнителей. Об этом он сообщил радио LRT.

«Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму», — сказал он.

Ранее министерство энергетики Литвы, допуская, что прекратятся поставки газа России в Европу из-за ситуации с напряженностью вокруг Украины, разработало резервный план. Об этом сообщает литовский портал 15min.lt.

Проработанный план позволит Литве обеспечить поставки природного газа независимо от действий Москвы. По информации портала, роль данного терминала затрагивалась в течение последних недель при обсуждениях с официальными лицами США и ЕС.

Часть плана уже реализуется на национальном уровне, в частности, речь о взаимодействии с региональными партнерами по вопросам поставки газа.

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