В России госпитализированы 9 883 человека с COVID-19

В России выявлено 121 228 случаев коронавируса, госпитализировано 9 883 человека, что на 32,2% меньше по сравнению с 29 января. Об этом сообщает оперштаб.

617 пациентов умерло, выздоровели 28 944 человека. Наибольшее число заражений выявлено в Москве (24 030), Санкт-Петербурге (17 833) и Московской области (11 434).

29 января в России госпитализировали 14 570 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 30 010 человек.

За указанный период в стране подтверждено 113 122 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Больше всего новых заражений коронавирусом в Москве (26 488), Петербурге (14 939) и Московской области (10 725).

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подготовке документов на испытания новых платформ для вакцин против коронавируса.

До этого заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщал, что ученые рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона». По его словам, завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против коронавируса планируется в марте.