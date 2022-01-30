В МГУ разработали вакцину от COVID-19 на основе табака

Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова разработали вакцину от COVID-19 на основе вируса табака, сообщает РИА «Новости».

По данным исследований, вакцины порой вызывают слабый иммунный ответ и ученые стали искать адъюванты, которые будут усиливать действие препарата на иммунитет. Специалисты обратили внимание на растительные вирусы, главное преимущество которых — безопасность для человека и млекопитающих. Так, одним из потенциальных адъювантов ученые назвали вирус табачной мозаики (ВТМ), X-вирус картофеля и возбудителей мягкой мозаики фасоли и мозаики цветной капусты (ВМЦК).

Лучшие результаты показали ВТМ и ВМЦК. Более того, при нагревании одного из вирусов в форме вытянутых палочек ученые получили сферические частицы с более сильными иммуностимулирующими свойствами. Также выяснилось, что их поверхность способна притягивать антигены любых опасных вирусов, в том числе и SARS-CoV-2.

Доклинические исследования препарата уже начались в 48-м ЦНИИ Минобороны России, они завершатся через полгода, после чего его испытают на добровольцах. В перспективе вакцину через год будут выпускать в промышленных масштабах.

Ранее сообщалось, что японские ученые придумали вакцину от COVID-19 с пожизненной эффективностью.