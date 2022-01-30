Гинцбург рассказал о мерах по защите от новых мутаций COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подготовке документов на испытания новых платформ для вакцин против коронавируса, передает ТАСС.

«Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний», — рассказал он.

Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщал, что ученые рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона». По его словам, завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против коронавируса планируется в марте.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», «Спутник М» и »«ЭпиВакКорона-Н».