Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посольство США опубликовало варианты эвакуации с Украины 09:58
Врачи назвали четыре продукта, повышающие настроение зимой 09:55
Хендерсон рассказал, о чем говорил с Хабибом после победы над Мамедовым 09:50
Президент Израиля впервые в истории вылетел в ОАЭ с официальным визитом 09:40
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 34 новых случая заражения коронавирусом 09:32
«Известия»: спрос на продукты в 2021 году в России вырос вдвое 09:24
Европарламент обеспокоился информационной безопасностью из-за Китая 09:22
Клебо: зараза была близка, меня не покидают плохие чувства 09:11
Трамп раскрыл причину кризиса на Украине 09:05
Эксперт оценил перспективы рубля в начале февраля 08:57

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в России

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Россию ожидают температурные аномалии

close
100%
Depositphotos

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о необычном потеплении, сообщает ТАСС.

По его прогнозам, в России в ближайшие пять дней ожидаются положительные температурные аномалии.

«На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а на европейской территории страны — на 4-7 градусов выше нормы», — рассказал он.

По словам специалиста, с 3 февраля в регионах России еще потеплеет. Так, на востоке европейской части России температурные аномалии достигнут 8-12 градусов, на азиатской — до 16 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в феврале в Москве будет теплее нормы. Таким образом, он счел возможным преждевременное наступление весны в столице. Синоптик указал, что «нормальная зима» закончится вместе с январем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть