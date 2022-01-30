В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о необычном потеплении, сообщает ТАСС.

По его прогнозам, в России в ближайшие пять дней ожидаются положительные температурные аномалии.

«На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а на европейской территории страны — на 4-7 градусов выше нормы», — рассказал он.

По словам специалиста, с 3 февраля в регионах России еще потеплеет. Так, на востоке европейской части России температурные аномалии достигнут 8-12 градусов, на азиатской — до 16 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в феврале в Москве будет теплее нормы. Таким образом, он счел возможным преждевременное наступление весны в столице. Синоптик указал, что «нормальная зима» закончится вместе с январем.