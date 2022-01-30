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Назван главный «орган-мишень» при заражении коронавирусом

Врач Кузенкова назвала легкие главным «органом-мишенью» при COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова рассказала, к каким последствиям может привести заражение «омикрон»-штаммом и другими вариантами коронавируса.

«Здесь есть несколько органов мишеней. Самый главный орган-мишень — это легкие, и хотя уже сейчас известно, что штамм «омикрон» значительно реже вызывает пневмонии, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией», — рассказала она «Ленте.ру».

Еще одним из частных осложнений являются тромботические расстройства. Избыточное образование тромбов происходит из-за повышения вязкости крови, что может привести к развитию инсультов.

Кузенкова напомнила, чтобы легче перенести заболевание COVID-19 необходимо вакцинироваться.

Ранее отоларинголог рассказал, чем насморк при «омикроне» опасен для мозга.

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Коронавирус 2019-nCoV
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