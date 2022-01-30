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Снег и до -4°C ожидается в Москве

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный ожидаются в Москве в воскресенье, 30 января, следует из данных Гидрометцентра России.

Днем в столице — от -1°C до -4°C, ночью на 31 января температура воздуха будет удерживаться на отметке -4°C. Облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер влажный южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/c, с порывами. В ночь возможны порывы до 17 м/с.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 13:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление составит 733-735 мм рт. ст.. Влажность воздуха — 84%

В области ожидается температура в диапазоне от -3°C до -6°C, ночью похолодает до -7°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что атмосферное давление в последние дни января в Москве может опуститься до рекордно низких отметок.

Он подчеркнул, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная погода для прогулок по городу. Ожидается теплая погода и небольшой снег, а к вечеру 30 января ожидается усиление ветра.

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Погода в Москве
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